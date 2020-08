Champions League, PSG-Bayern Monaco 0-1: bavaresi da record, en plein di vittorie e sesta coppa conquistata (Di domenica 23 agosto 2020) Il Bayern Monaco conquista la sua sesta Champions League della propria storia.I bavaresi si sono laureati campioni d'Europa sconfiggendo in finale per 1-0 il PSG di Tuchel e sono così diventati la prima squadra a conquistare il trofeo vincendo tutte le partite della competizione. Al Da Luz di Lisbona i tedeschi hanno superato i transalpini al termine di una partita piuttosto equilibrata, spezzata da una rete di Coman siglata al 59'. L'ex esterno offensivo della Juventus ha insaccato con un perfetto colpo di testa dall'interno dell'area di rigore su assist al bacio confezionato dal solito Kimmich. Tanto rammarico in casa parigina che ha fallito la rete in diverse occasioni: nel primo tempo Mbappè passa letteralmente la palla a Neuer da posizione ottimale e nei minuti di ... Leggi su mediagol

GoalItalia : La mappa della Coppa Campioni/Champions League ???? Dove finirà domani sera? #PSGBayern - OptaPaolo : 500 - Il #BayernMonaco ha segnato il suo gol numero 500 in Champions League, ed è solamente la terza squadra a ragg… - SkySport : ?? ARRIVA LA COPPA ? ?? PSG-BAYERN FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE Alle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport Football Risultato… - ricordachisei : Sto 2020 non finisce mai di stupire, Perisic che vince la Champions League è davvero qualcosa di molto vicino alla fine del mondo. #UCLfinal - AlanBisio : RT @Gazzetta_it: #ChampionsLeague, #Coman e i 28 milioni ben spesi. Alla #Juve resta la plusvalenza #PSGBayern -