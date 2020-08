Ceferin: “Final eight? Partite più esaltanti. Ci penseremo in futuro” (Di domenica 23 agosto 2020) Il presidente dell’Uefa, Ceferin, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Reuters sul nuovo formato della Champions League. “Final eight? Siamo stati costretti a optare per quest’opzione, ma abbiamo visto che ne è venuto fuori qualcosa di nuovo. Ci penseremo in futuro, sicuramente. C’è stata meno tattica. Se in una partita una squadra segna, l’altra deve pareggiare il prima possibile. Ci sono state Partite sicuramente più esaltanti, ma dobbiamo pensare anche al fatto che abbiamo meno Partite e broadcasters che possono dire: ‘Non avete le stesse Partite di prima, è differente’, perciò dobbiamo discuterne quando finisce questa pazza situazione”. Ha poi continuato: “E’ un ... Leggi su ilnapolista

