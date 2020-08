Bielorussia, Lukashenko con fucile e giubbotto anti-proiettile mentre in piazza divampano le proteste – Il video (Di domenica 23 agosto 2020) Un video di 23 secondi in cui si vede il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko scendere dal suo elicottero, con i colori ufficiale del Paese che guida ininterrottamente da 26 anni, e dirigersi verso l’esterno dell’eliporto con un fucile in mano e un giubbotto anti-proiettile indosso. Da giorni migliaia di persone stanno manifestando contro i risultati delle elezioni che il 9 agosto scorso hanno confermato Lukashenko presidente della Bielorussia. Anche oggi, 23 agosto, decine di migliaia di persone sono scese in piazza. Il tuo browser non supporta il tag iframe It give you chills to hear thousands upon thousands of Belarusians chanting "уходи!" (get out) in unison ... Leggi su open.online

