Bayern, Flick: “Questo trionfo è merito di tutti” (Di domenica 23 agosto 2020) Hans Flick ha compiuto un vero e proprio capolavoro in questa stagione. L'allenatore tedesco ha preso in mano la squadra a novembre e l'ha condotta al triplete battendo in finale di Champions il Psg.LE PAROLE DI Flickcaption id="attachment 892895" align="alignnone" width="300" Flick Bayern Monaco (Getty Images)/captionQueste le sue parole nel post gara: "E merito della squadra. A novembre leggevo che non c'era più rispetto per il Bayern. Negli ultimi 10 mesi abbiamo sfruttato anche il lockdown per creare un gruppo ancora più unito. Questo trionfo è merito di tutti, è una conseguenza di un lavoro fatto insieme. Abbiamo vinto grazie ad un'atmosfera positiva, con la fiducia in noi stessi e verso il club. Non era facile. A Doha ... Leggi su itasportpress

GoalItalia : Nel 2005 l'ultima esperienza da tecnico in capo Poi 15 anni da assistente: #Flick è la sorpresa numero del Bayern ?? - MassimoCaputi : Con una rete di Coman il Bayern vince la Champions League e come nel 2012/13 ottiene il triplete. Nulla da fare per… - DiMarzio : #UCL | #BayernMonaco campione. Gol di Coman e la squadra di Flick vince la sua sesta Champions League della storia… - ColpogobboYtube : RT @Gio_Dusi: Hansi #Flick spiega come si costruiscono i successi: 'Abbiamo sfruttato anche il lockdown per creare un gruppo ancora più uni… - ItaSportPress : Bayern, Flick: 'Questo trionfo è merito di tutti' - -