A Kfar Kama scoperta una chiesa di 1300 anni fa (Di domenica 23 agosto 2020) scoperta in Galilea nel villaggio di Kfar Kama, vicino al Monte Tabor, una chiesa di 1.300 anni fa durante scavi della Israel Antiquity Authority scoperta in Galilea una chiesa bizantina di 1.300 anni fa vicino al Monte Tabor, nel villaggio di Kfar Kama. Durante scavi effettuati dalla Israel Antiquity Authority, sotto la guida della dottoressa… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Giorgio19521 : RT @francescogiosue: Sotto la «Terra» Santa quanti tesori da scoprire! Una chiesa bizantina mosaicata, antica di 1300 anni, è stata scopert… - Agendaviaggi : Una scoperta speciale - LoredanaZolf : RT @MosaicoCEM: La scoperta della chiesa a Kfar Kama contribuirà al vasto progetto di ricerca sull’insediamento cristiano in Galilea che vi… - MosaicoCEM : La scoperta della chiesa a Kfar Kama contribuirà al vasto progetto di ricerca sull’insediamento cristiano in Galile… - francobortoli1 : RT @IsraelinItaly: La scoperta evidenzia l'importanza del villaggio cristiano di Kfar Kama in epoca bizantina e conferisce sempre più credi… -

Ultime Notizie dalla rete : Kfar Kama A Kfar Kama scoperta una chiesa di 1300 anni fa Corriere Nazionale A Kfar Kama scoperta una chiesa di 1300 anni fa

Scoperta in Galilea una chiesa bizantina di 1.300 anni fa vicino al Monte Tabor, nel villaggio di Kfar Kama. Durante scavi effettuati dalla Israel Antiquity Authority, sotto la guida della dottoressa ...

Israele, scoperta una chiesa bizantina di 1.300 anni fa

Una chiesa di epoca bizantina, risalente all'VIII secolo, è stata trovata nel villaggio di Kfar Kama, in Galilea, a dieci chilometri dal Monte Tabor. La scoperta è stata effettuata grazie alla collabo ...

Scoperta in Galilea una chiesa bizantina di 1.300 anni fa vicino al Monte Tabor, nel villaggio di Kfar Kama. Durante scavi effettuati dalla Israel Antiquity Authority, sotto la guida della dottoressa ...Una chiesa di epoca bizantina, risalente all'VIII secolo, è stata trovata nel villaggio di Kfar Kama, in Galilea, a dieci chilometri dal Monte Tabor. La scoperta è stata effettuata grazie alla collabo ...