Vodka Siberiana /8 – E tu come farai? (Di sabato 22 agosto 2020) Ex proletari, consumati da nostalgie deteriori. Operai, ex operai, militanti di Solidarnosc. Sindacalizzati. Ed erano tutti ubriaconi. In casa della creaturina ne discuteva il professore, non proprio un marxista-leninista. Ci sono marce patriottiche che ancora a immaginarle ti procurano i brividi, scivolare lungo le impervie griglie della Storia. Salvo accorgerti, oggi, che è solo una parziale scansione, ruderi infilzati di decorazioni – erano uomini – penso al disgusto antiproletario di Limonov – erano i conservatori allora, cekisti e sodali leninisti. In casa della creaturina, di quel tempo vecchio, usurato come la peggiore e grigia uniforme di regime, avevano – costoro – smarrito ogni connotato. Ed erano solo ubriachi, ubriachi della strada. E tu eri solo una giovane donna sentimentale, con il culto della ... Leggi su ilfattoquotidiano

C'è un prima e un dopo nel cinema di Abel Ferrara, come mette in luce la recensione di Siberia. Dopo aver detto addio alle dipendenze e dopo il trasferimento a Roma, il regista ha intrapreso un nuovo ...

Il capitano della flotta russa era severo e aitante come un personaggio dostoevskijano, compromesso dal male, deducevi, senza alcuna ragione realistica. Era una fantasia. Il male non era precisamente ...

