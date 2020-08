Viviana Parisi, l’avvocato rivela: lei e Gioele morti in due posti diversi (Di sabato 22 agosto 2020) Viviana Parisi, l’avvocato di famiglia è sicuro che lei e Gioele siano morti in due posti diversi. Oggi il sopralluogo decisivo. L’avvocato Pietro Venuti, legale di famiglia di Daniele Mondello, il papà del piccolo Gioele, ha spiegato le motivazioni secondo le quali lui e la famiglia delle vittime sarebbero sicuri che mamma e figlio … L'articolo Viviana Parisi, l’avvocato rivela: lei e Gioele morti in due posti diversi è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Viviana Parisi e Gioele Mondello "uccisi in due momenti e in due luoghi distinti, diversi". A suggerire una possibile svolta nelle indagini sulla tragedia di Caronia è Pietro Venuti, avvocato della fa ...

IL GIALLO DI CARONIA

Il dubbio però che Viviana abbiamo tentato un gesto estremo è concreto e che dunque possa averlo ripetuto a Caronia. Un'eventualità a cui però il marito della dj Daniele non crede. "Viviana non si è u ...

