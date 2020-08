Tutte le ipotesi che si fanno per la scomparsa di Sabrina Beccalli (Di sabato 22 agosto 2020) AGI - Momenti cruciali nelle indagini sulla scomparsa di Sabrina Beccalli, la donna cremasca di 39 anni di cui non si hanno più notizie da Ferragosto. Si delineano l'accusa di omicidio, corroborata dalla decisione del giudice di tenere in carcere Alessandro Pasini, fermato nei giorni scorsi, e la difesa dell'indagato che parla di morte per overdose. E si continua a cercare il corpo che forse si trova in una vasca di liquami messa sotto sequestro e dragata in queste ore dai carabinieri. "Voleva far esplndere col gas la casa dove l'ha uccisa" Secondo il gip Giulia Masci, il 45enne deve restare in carcere perché ha mostrato “lucidità e spregiudicatezza nel cagionare la morte di Sabrina Beccalli e nell'avere poi pianificato una efficiente distruzione ... Leggi su agi

AGI - Momenti cruciali nelle indagini sulla scomparsa di Sabrina Beccalli, la donna cremasca di 39 anni di cui non si hanno più notizie da Ferragosto. Si delineano l'accusa di omicidio, corroborata da ...

CORONAVIRUS - La Serie A trema, Nanni lancia l'allarme, Della Frera: "Tutto sotto controllo"

L'ombra del Coronavirus torna ad allungarsi sul campionato italiano. Dopo le recenti positività di alcuni giocatori, il professor Gianni Nanni, capo dello staff sanitario del Bologna e rappresentante ...

