Trasporti, lancio di bottiglie contro un bus: la denuncia del sindacato (Di sabato 22 agosto 2020) lancio di bottiglie contro un bus a Napoli, ferito da schegge il conducente: lo rende noto la Fit Cisl Campania. Secondo la ricostruzione del sindacato, ieri sera, verso le 22.30, il bus linea R2 aveva appena effettuato il transito in andata per piazza Trieste e Trento e stava ritornando al parcheggio Brin, quando in via Medina il conducente ha rallentato per permettere l’attraversamento della strada ad alcuni pedoni. E’ stato allora che il bus e’ stato raggiunto dal lancio di bottiglie di vetro da parte di due o tre persone.Il conducente e’ stato colpito da alcune schegge di vetro che lo hanno ferito. Stamattina e’ stato medicato al pronto soccorso ospedaliero di Castellammare di Stabia per la rimozione di detriti di vetro nell’occhio per poi ... Leggi su ildenaro

AgenziaOpinione : provincia autonoma trento * Mobilità: « a Trentino trasporti 680 mila euro per i nuovi investimenti, Più sicurezza… - AgenziaOpinione : uil trasporti – Trentino * rinnovo contrattuale: Petrolli, « per il 18/9 Abbiamo indetto una giornata di sciopero,… - AgenziaOpinione : Transdolomites * convegno trasporti-covid – convegno a trento « “Una svolta necessaria: nuova mobilità a Trento e n… - AgenziaOpinione : Trentino Sviluppo SPA * startup SiWeGO – Progetto Manifattura: « C’è anche il “Blablacar” delle merci in una nuova… - AgenziaOpinione : PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * Trasporti pubblici: « da oggi SI possono presentare online le richieste di voucher di r… -