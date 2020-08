Traffico Roma del 22-08-2020 ore 17:30 (Di sabato 22 agosto 2020) Luceverde Roma pomeriggio dalla redazione possibili rallentamenti per un incidente avvenuto in via Edoardo Arnaldi all’altezza di via Gian Antonio Maggi un altro incidente su via Prenestina altezza Largo Preneste direzione Tor de Schiavi lavori in corso a San Giovanni fino al prossimo 30 settembre cambiamenti per la viabilità a Largo Brindisi via Taranto attenzione alla segnaletica sulla linea B della metropolitana Fino al 23 agosto per lavori di rinnovo dell’infrastruttura nella stazione di au ferma il servizio interrotto tra le stazioni di EUR Magliana e Laurentina i droni in questo tratto sono sostituite linea bus mb4 il servizio dalle stazioni di EUR Magliana e Rebibbia Jonio resta regolare per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it la Silvia su battuto il prossimo aggiornamento un ... Leggi su romadailynews

PoggiVeru : RT @slagfox: #AvolteMiPiace vederla così la mia città, senza traffico, senza rumore, senza isterismi, senza suoni di clacson, senza qualcun… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 22-08-2020 ore 17:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2020 ore 17:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - TrafficoA : A1 - Orvieto-Fabro - Code a tratti A1 Firenze-Roma Code a tratti tra Orvieto e Fabro per traffico intenso - romadailynews : Traffico Roma del 22-08-2020 ore 17:00: Roma infomobilità informazioni quotidiane di… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 22-08-2020 ore 13:30 RomaDailyNews Controesodo di Ferragosto, coda di 4 km tra Fiorenzuola e Fidenza

Questo weekend, quello del 22 e 23 agosto, è uno dei momenti clou del cosiddetto controesodo, che si svolgerà su tre direttrici principali di traffico: quella da sud a nord sulla A1, quella nella stes ...

Controesodo da bollino nero sulle strade siciliane, tre ore di attesa ai traghetti di Messina

Traffico da bollino nero per il controesodo anche sulle strade siciliane. Al porto di Messina si registrano fino a tre ore di attesa per l’imbarco verso Villa San Giovanni. Sulla rete stradale in gest ...

Questo weekend, quello del 22 e 23 agosto, è uno dei momenti clou del cosiddetto controesodo, che si svolgerà su tre direttrici principali di traffico: quella da sud a nord sulla A1, quella nella stes ...Traffico da bollino nero per il controesodo anche sulle strade siciliane. Al porto di Messina si registrano fino a tre ore di attesa per l’imbarco verso Villa San Giovanni. Sulla rete stradale in gest ...