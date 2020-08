‘Temptation Island’, Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi protagonisti di una forte lite in Sicilia? Ecco i dettagli trash (Di sabato 22 agosto 2020) Risalgono alle ultime ore alcune segnalazioni su una presunta lite tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. I due, infatti, pare siano stati coinvolti in una forte discussione durante una cena a Taormina, in Sicilia. A rendere noti i fatti è stata l’informatissima Deianira Marzano la quale, dopo aver ricevuto la testimonianza di una persona presente sul posto – che ha dichiarato di aver chiesto una foto al personal trainer che avrebbe rifiutato dicendo “scusate ma sto poco bene” – ha immediatamente informato i suoi follower dell’accaduto. Successivamente Deianira ha rivelato di essersi confrontata con la Fiordelisi grazie alla quale ha avuto conferma del litigio. Le verità, però, è ... Leggi su isaechia

__ThatOneThing : @lavdonorris Le sotto puntate di questo thread sono la vita. Comunque noi parliamo sempre di Beautiful ma al prossi… - meetmeintheblue : @moonlightgine Per questa ff in tema Temptation Island che a quanto pare ha fatto degenerare la situazione ???? - Notiziedi_it : Temptation Island Vip, Sonny Di Meo e Sara Shaimi prima coppia? - giulia66170223 : @svftnialler MADO VERAMENTE, IL FATTO CHE SIA AMBIENTATA A TEMPTATION ISLAND E IO STIA PIANGENDO MI SCONVOLGE - svftnialler : @giulia66170223 SIAMO MESSE BENE HAHAHA ALLE 4 DI MATTINA A PIANGERE PER UNA FF LARRY A TEMPTATION ISLAND -

