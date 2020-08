Scomparsa di Sabrina Beccalli: l'amico "È morta di overdose" (Di sabato 22 agosto 2020) È ancora avvolta nel mistero la Scomparsa di Sabrina Beccalli, la donna di 39 anni sparita il giorno di Ferragosto a Crema. Gli inquirenti danno praticamente per scontato che la donna sia morta e cercano il cadavere. Nelle ultime ore le ricerche si sono concentrate intorno a una cisterna di liquami a Vergonzana, dove i cani molecolari hanno rinvenuto possibili tracce della donna. Ora i carabinieri stanno cercando di svuotarla, ma potrebbero volerci molte ore.La cisterna si trova abbastanza vicina al luogo in cui È stata ritrovata l'auto bruciata, con un cane carbonizzato (non suo) dentro. Intanto il giudice per le indagini preliminari di Cremona Giulia Masci, pur non convalidando il fermo di Alessandro Pasini, finora unico sospettato di omicidio e occultamento di ... Leggi su blogo

