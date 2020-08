Ritiro Napoli, l’appello del presidente Marsilio «Evitiamo assembramenti» (Di sabato 22 agosto 2020) Repubblica Napoli intervista oggi il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio, chiedendogli innanzitutto della grande responsabilità he si sta assumendo in periodo di Covid e di recrudescenza dei contagi nel riaprire lo stadio di Castel di Sangro al pubblico per il Ritiro del Napoli. «Se non l’avessi fatto, ci sarebbero stati inevitabili assembramenti all’esterno dell’impianto. Così invece ci sarà la possibilità di vedere i giocatori in tutta sicurezza. Il Napoli e il Comune di Castel di Sangro si stanno organizzando per il meglio». Con una buona turnazione tutti potranno in questo modo assistere agli allenamenti del Napoli, considerando anche che molti, secondo Marsilio ... Leggi su ilnapolista

