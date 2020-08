Quarantena per chi arriva dalla Sardegna: l’ipotesi allo studio (Di sabato 22 agosto 2020) I calcoli dicono che arriveranno almeno altri 500 positivi dalla Sardegna nei prossimi giorni. Soltanto ieri nel Lazio sono stati trovati 50 positivi al rientro e sono 134 in totale quelli contati in questi giorni. E siccome tra traghetti e aerei la settimana prossima faranno tappa nella regione altre 50mila persone di ritorno dall’isola e si trova in media un positivo su cento, ecco che i conti sono fatti. Quarantena per chi arriva dalla Sardegna: l’ipotesi allo studio Per questo, spiega oggi Il Messaggero, il governatore della Sardegna Christian Solinas si è rifiutato di attivare il controllo dei tamponi all’imbarco per chi va via dall’isola. Ovvero perché se viene trovato un positivo prima della ... Leggi su nextquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Quarantena per Terminata la quarantena per i migranti ospitati a Cori h24 notizie Scuola e coronavirus, documento Iss: alunno con sintomi in isolamento. Genitori allertano i medici

Se un alunno ha sintomi ecco che cosa bisogna fare

