Penny Dreadful: City of Angels è stata cancellata dopo la prima stagione (Di sabato 22 agosto 2020) Showtime ha annunciato che la serie tv Penny Dreadful: City of Angeles è stata cancellata e non andrà oltre la prima stagione. Penny Dreadful: City of Angeles, la serie tv con Natalie Dormer protagonista, è stata cancellata non andrà oltre la prima stagione. L'emittente Showtime ha infatti annunciato, attraverso un comunicato, che la serie sequel di Penny Dreadful è stata chiusa dopo appena dieci episodi. È durata meno del previsto l'avventura sul piccolo schermo di Penny Dreadful: City of ... Leggi su movieplayer

3cinematographe : #PennyDreadful: City of Angels è stata cancellata da Showtime. L'episodio finale della prima e unica stagione dello… - arianna_yt : Vabbè per me come unico ci stava. Mi è piaciuto, non avrebbero mai dovuto chiamarlo 'Penny Dreadful'. È stato come… - alesmari8 : RT @badtasteit: #PennyDreadful: City of Angels cancellato, non ci sarà una seconda stagione - DarkPhoenixxxx : RT @badtasteit: #PennyDreadful: City of Angels cancellato, non ci sarà una seconda stagione - badtasteit : #PennyDreadful: City of Angels cancellato, non ci sarà una seconda stagione -

Ultime Notizie dalla rete : Penny Dreadful Penny Dreadful: City of Angels è stata cancellata dopo la prima stagione Movieplayer.it Penny Dreadful: City of Angels è stata cancellata dopo una sola stagione

Non ci sarà futuro per Penny Dreadful: City of Angels. Showtime ha deciso di non proseguire con il rinnovo della serie per una seconda stagione, rendendo dunque il finale della prima stagione andato i ...

Penny Dreadful: cancellato lo spin-off City of Angels

Dopo solo una stagione Showtime ha ufficialmente cancellato Penny Dreadful: City Of Angels, lo spin-off dedicato a Los Angeles della serie TV horror. In una dichiarazione a Variety, la rete ha scritto ...

Non ci sarà futuro per Penny Dreadful: City of Angels. Showtime ha deciso di non proseguire con il rinnovo della serie per una seconda stagione, rendendo dunque il finale della prima stagione andato i ...Dopo solo una stagione Showtime ha ufficialmente cancellato Penny Dreadful: City Of Angels, lo spin-off dedicato a Los Angeles della serie TV horror. In una dichiarazione a Variety, la rete ha scritto ...