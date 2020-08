Osce, il presidente del Consiglio permanente a TPI: “Pronti a mediare in Bielorussia” (Di sabato 22 agosto 2020) La situazione in Bielorussia va verso lo stallo, Lukashenko non arretra di un passo e il coordinamento delle opposizioni senza dialogo con le autorità non decolla, gli scioperi ingolfano il Paese ma col tempo iniziano a perdere la spinta iniziale. La leader dell’opposizione, Svetlana Tikahnovskaya, rimane in Lituania da dove continua a lanciare i suoi video-appelli. Da Mosca Vladimir Putin fa sapere che qualsiasi ingerenza internazionale non verrà tollerata dai russi e manda chiari messaggi all’Unione europea intimando di stare alla larga. Serve un mediatore internazionale o almeno qualcuno che provi a favorire un dialogo tra autorità e opposizioni nella speranza di favorire la de-escalation e evitare che la situazione peggiori. E così si fa avanti l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) con una ... Leggi su tpi

Sono state respinte a Minsk e costrette al ritorno in Italia le due inviate Rai Gianniti e Farnè. Macron: "Putin favorevole a mediazione Osce, Lukashenko no" Niente ingresso in Bielorussia per le invi ...

Roma, 21 ago. (askanews) - L'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), insieme alla Russia, potrebbe promuovere la soluzione della crisi bielorussa. Lo ha sottolineato il min ...

