Orso “Papillon M49”: ritrovato il collare, continua la fuga dell’animale (Di sabato 22 agosto 2020) L’Orso M49, soprannominato “Papillon” a luglio è fuggito per la seconda volta e ora è anche libero dal collare, rendendo le ricerche più difficili L’Orso M49, soprannominato “Papillon“, prosegue nella sua fuga verso la libertà. L’animale ora si è liberato anche del collare per geolocalizzarlo e tutto ciò rende sempre più difficile ritrovarlo. La storia di M49 diventa sempre più intrigante, quasi un racconto di libertà simile a una fiaba per bambini dal momento che ha come protagonista un animale che ha mostrato di non aver paura di “affrontare” l’uomo. Pappilon, infatti, a luglio scOrso è scappato per la seconda volta dal recinto di ... Leggi su bloglive

