Napoli, lancio di bottiglie conto bus: ferito conducente (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ennesimo caso di violenza contro gli operatori del trasporto pubblico napoletano. Questa volta l’aggressione si è consumata in via Medina, a due passi dalla Questura. Tutto è successo intorno alle ore 22 e 30 di ieri sera quando il bus R2, tornando da piazza Trieste e Trento stava rientrando al parcheggio Brin. In questo frangente l’autista ha rallentato la sua corsa per permettere l’attraversamento della strada ad alcuni pedoni in via Medina, proprio in quel momento l’autobus è stato raggiunto dal lancio di alcune bottiglie di vetro da parte di ignoti. Il lancio ha provocato il ferimento del conducente, colpito da alcune schegge di vetro. Nella giornata di oggi l’autista è stato soccorso ... Leggi su anteprima24

Dalla_SerieA : Milik sulla rampa di lancio, ora spunta uno scambio con la Roma... - - napolista : Il Telegraph spiega perché Arteta ha fortemente voluto Gabriel all’Arsenal Il brasiliano del Lille – corteggiato a… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Napoli #Milik sulla rampa di lancio, ora spunta uno scambio con la #Roma... #calciomercato - SSCNapoliFeed : Milik sulla rampa di lancio, ora spunta uno scambio con la Roma... - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Napoli #Milik sulla rampa di lancio, ora spunta uno scambio con la #Roma... #calciomercato -