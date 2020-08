La star di Tik Tok Deni Dosio risponde a Er Faina: “Scuole chiuse? Lì si va a imparare, in discoteca solo a ubriacarsi” (Di sabato 22 agosto 2020) Deni Dosio a Er Faina: “Non parlare a nome mio, le scuole devono aprire” L’influencer di Tik Tok Deni Dosio risponde allo youtuber Er Farina, il quale – in un video virale – aveva detto che, dopo la chiusura delle discoteche, il governo avrebbe dovuto chiudere anche le scuole. “Secondo Er Faina lo Stato a settembre non si sarebbe dovuto permettere di aprire le scuole (visto che aveva chiuso le discoteche, ndr). Come se ci fosse un collegamento che ancora non conosco tra un posto in cui la gente va per ubriacarsi e un posto dove la gente va per crearsi un futuro e che rientra anche tra i diritti della costituzione. Io questo collegamento non lo vedo e non ti permetto di parlare a nome mio, a te che ti sei proclamato rappresentante dei ... Leggi su tpi

Addio all'attore Ben Cross: indimenticata la sua interpretazione in "Momenti di gloria"

È morto ieri all'età di 72 anni a Vienna, in Austria, l'attore britannico Ben Cross, celebre in particolare per il suo ruolo nel film "Momenti di gloria". "Ben è deceduto improvvisamente dopo una brev ...

