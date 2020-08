Inter, Sky: “Martedì l’incontro della verità con Conte” (Di sabato 22 agosto 2020) “L’Inter pianificherà il futuro, con o senza di me“. Parole che se non sanno di addio, hanno comunque il sapore della riflessione quelle di Antonio Conte nel post partita della finale persa di Europa League tra la sua Inter e il Siviglia. Stando a quanto riporta Sky Sport, l’incontro decisivo tra la dirigenza nerazzurra e Antonio Conte è in programma nella giornata di martedì. Un faccia a faccia che sarà importante per capire se le condizioni per continuare insieme ci sono. Il nodo riguarda la volontà/possibilità da parte del club di garantire investimenti economici importanti per migliorare la squadra. Conte vuole rassicurazioni. In caso contrario, sarà addio. Con Allegri alla finestra. Leggi su sportface

