Incidente sulla A1 all’altezza di Caserta: mezzo pesante si ribalta, un ferito (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Un Incidente si è verificato questa mattina lungo l’autostrada A1 Milano–Napoli. Il sinistro si è verificato intorno alle 7:30 e per circa due ore è rimasto chiuso il tratto compreso tra Caserta Nord e Capua, in direzione Roma. Un mezzo pesante si è infatti ribaltato ostruendo la carreggiata e una persona è rimasta ferita. Sul luogo sono giunti i soccorritori e la polizia municipale che ha dovuto far defluire la lunga coda di veicoli. L'articolo Incidente sulla A1 all’altezza di Caserta: mezzo pesante si ribalta, un ferito proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

