GP Stiria 2020, slittano le qualifiche di MotoGP e Moto2: i nuovi orari (Di sabato 22 agosto 2020) slittano le qualifiche di MotoGP e di Moto2 del GP di Stiria 2020, quinta tappa del Mondiale: ciò a causa qualifiche di Moto3 che hanno subito un notevole ritardo a causa dell'olio portato in pista da Masià: i commissari si sono dovuti prodigare a lungo per ripulire il tracciato e così il calendario ha subito un ritardo di venti minuti. Alle ore 14:30 scatterà il Q1 delle qualifiche di MotoGP, alle 14:55 invece il Q2 che assegnerà la pole-position e definirà la griglia di partenza della gara di domani. Per quanto riguarda la Moto2 la Q1 si svolgerà alle 15:20, con il Q2 alle 15:55.

