Danno fuoco a fogliame per ripulire i terreni: multati due cittadini a Roccapiemonte (Di sabato 22 agosto 2020) Appiccava gli incendi per il pascolo tra Salerno e i Picentini: arrestato pastore 10 April 2020 Gli agenti della Polizia Locale, guidati dal Comandante Graziano Lamanna , dopo una operazione di ... Leggi su salernotoday

Danno fuoco al fogliame per pulire terreno,multate due persone

Sabrina Beccalli, l'amico sotto accusa: «Ho bruciato l'auto, ma non l'ho uccisa io»

CREMA (CREMONA) Incastrato dai tatuaggi. Alessandro Pasini è finito nei guai per un dettaglio immortalato dalle telecamere dei varchi elettronici di Vergonzana. I vestiti che indossava quando si è sba ...

Giallo sulla morte di Sabrina, ora parla una vicina di casa: "Quel giorno urlava aiuto"

Alessandro Pasini, il 45enne arrestato ed accusato di omicidio ed occultamento di cadavere di Sabrina Beccalli, resta in carcere anche dopo l'interrogatorio di garanzia che si è svolto durante la gior ...

