Coronavirus, De Luca: “Contagi in aumento, valutiamo chiusura regioni” (Di sabato 22 agosto 2020) Coronavirus, il governatore campano De Luca fa la voce grossa e non esclude la possibilità vietare di nuovo gli spostamenti con la regione Coronavirus, il governatore della Campania Vincenzo De Luca fa la voce grossa e non esclude la possibilità vietare di nuovo gli spostamenti tra le regioni. Il governatore punta in dito contro due fattori che hanno causato l’aumento dei contagi di ieri ha registrato il quinto giorno consecutivo: “Un rilassamento generale nel nostro paese“, particolarmente in alcuni settori economiche legati al tempo libero dove ci sono stati assembramenti dei giovani. La seconda ragione riguarda il governo e una “scelta sbagliata” dell’esecutivo sulla riapertura delle frontiere in uscita ed entrata. A fine agosto, ... Leggi su bloglive

