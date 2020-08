Conte, parole di addio all'Inter: "Capirò se la priorità è il calcio o la famiglia" (Di sabato 22 agosto 2020) ' è giusto che l' Inter pianifichi il futuro con o senza di me. Tutti dovremo fare delle valutazioni al termine di un'annata bellissima ma molto dura per tutti. Ringrazio chi mi ha dato l'opportunità ... Leggi su corrieredellosport

RafAuriemma : Antonio #Conte sta usando mille parole per non dire apertamente che ha intenzione di lasciare l’@Inter #SivigliaInter 3-2 @EuropaLeague - realvarriale : Le parole di #Conte dopo la finale hanno il sapore di un addio a @inter. - Inter : ??? | DICHIARAZIONI Le parole di mister Antonio Conte in conferenza: 'Lo Shakhtar è la squadra in assoluto più fort… - brek81 : @Bett_Calcaterra Siamo sicuri che Conte sia un vincente? Per come gestisce i momenti decisivi a me non pare proprio… - TiElleKappa : @ZZiliani Parole sante. E il fallimento di Conte sta proprio nella sua ostinazione ad imporre il suo schema ai gioc… -