Chi dice e non fa, chi fa e non dice – Il Vangelo di oggi 22 agosto 2020 (Di sabato 22 agosto 2020) Ecco come Gesù ci mostra che spesso chi dice non fa, e vuole solo apparire, mentre chi fa silenziosamente e con umiltà, è chi è davvero grande agli occhi di Dio. LITURGIA DELLA PAROLA DI oggi – Sabato 22 agosto 2020 B.V. MARIA REGINA (m); S. Filippo Benizi 20.a del Tempo Ordinario (anno A) La … L'articolo Chi dice e non fa, chi fa e non dice – Il Vangelo di oggi 22 agosto 2020 proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

CottarelliCPI : So che il tema non è 'trendy' (si parla solo di covid) ma stasera un tizio mi dice che non paga le tasse perché lo… - fattoquotidiano : Coronavirus, il cortocircuito della Lega. Salvini: “Emergenza? No, chi lo dice è in malafede”. Fontana e Zaia: “Dat… - borghi_claudio : @gdepascalis @Yi_Benevolence La sua non è matematica ma delirio. Facciamo il problemino come alle medie. Ricciard… - gerozz82 : @just4friends83 Eh chi lo dice sia per Giulia.... ??????????????? - checaldo_ : RT @_distrazione: Ma chi lo dice ai locals che devono smetterla di usare ste faccine? ???????????? perché sono veramente imbarazzanti -