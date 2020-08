Calciomercato Roma, idea Romero per la difesa (Di sabato 22 agosto 2020) Calciomercato Roma: per migliorare la difesa, i giallorossi avrebbero messo nel mirino Romero della Juventus Paulo Fonseca, allenatore della Roma, pare intenzionato a proseguire anche nella prossima stagione con la difesa a tre. Il nuovo modulo ha dato sicurezza nel finale di stagione e il tecnico giallorosso vuole riproporlo. Così sul mercato si andrà alla ricerca di difensore adatti a giocare a tre e, secondo quanto riportato da Il Messaggero, uno dei nuovi obiettivi della Roma sarebbe Cristian Romero; difensore nelle ultime stagioni al Genoa, ma di proprietà della Juventus. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

La Roma non vuole cedere Dzeko. Dzeko non vuole andar via dalla Roma. «Lo vedi che la cosa è reciproca?», direbbe il Carlo Verdone di Bianco Rosso e Verdone. Eppure c'è sempre un rumore attorno al nom ...