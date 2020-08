Vincenzo De Luca: “Ripresa dei contagi in Italia dovuta a scelta sbagliata del Governo” (Di venerdì 21 agosto 2020) “C’è stata una ripresa dei contagi in tutta Italia e una delle ragioni è data da una scelta sbagliata del Governo nazionale: l’apertura totale delle frontiere in uscita e in entrata senza alcun controllo”. Lo spiega il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in merito alla crescita degli infetti in queste ultime settimane. “Questa scelta – prosegue il governatore – ha penalizzato il nostro Paese ed è il motivo per cui la Regione Campania ha adottato un’ordinanza già il 12 agosto con la quale abbiamo reso obbligatorio, per i cittadini campani che rientravano dall’estero, i tamponi e l’isolamento domiciliare per 14 giorni o fino al momento di espletamento del tampone e di ... Leggi su sportface

