Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2020 ore 20 | 30

VIABILITÀ DEL 21 AGOSTO 2020 ORE 20.15 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON L'ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA Regione Lazio PRESTARE ATTENZIONE SULL'A1 FIRENZE Roma PER INCIDENTE TRA ORTE E ATTIGLIANO IN DIREZIONE FIRENZE VIA DI PRATICA E' STATA RIAPERTA AL TRAFFICO NELLE DUE DIREZIONI A SEGUITO DI CHIUSURA A CAUSA DI INCENDIO AVVENUTO NELLA GIORNATA DI IERI MENTRE PER CONSENTIRE LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA RIMANE CHIUSA VIA DI CASTEL RomaNO TRA VIA DI PRATICA E IL CIVICO 2 NELLE DUE DIREZIONI SU VIA LITORANEA SI RALLENTA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E ANZIO NELLE DUE DIREZIONI SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI .SU VIA AURELIA, SI STA IN CODA TRA CIVITAVECCHIA E SANTA MARINELLA A TOR SAN LORENZO SI STA IN CODA ...

