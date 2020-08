Unai Emery: “Vamos Siviglia! Porta in alto la Liga” (Di venerdì 21 agosto 2020) A poche ore dalla finale di Europa League, l’attuale tecnico del Villarreal Unai Emery, che ha guidato il Siviglia tra il 2013 ed il 2016 vincendo tre volte di fila la competizione, ha lanciato un tweet di sostegno agli andalusi: “Vamos Siviglia! Ancora una volta rappresenti al livello più alto la Liga, dimostrando che senti come nessun’altra competizione l’Europa League”. Foto: As L'articolo Unai Emery: “Vamos Siviglia! Porta in alto la Liga” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

