«Scuola, si vota e si torna in classe», il governo smentisce il Cts: «Decidiamo noi, non i tecnici» (Di venerdì 21 agosto 2020) «Potete scriverlo a caratteri cubitali. Non c'è alcun rischio per la riapertura della scuole e per lo svolgimento delle elezioni regionali e del referendum», garantisce il... Leggi su ilmattino

DMALAGIGI2 : RT @051sasha: @DMALAGIGI2 @CarloneDaniela Non sanno più come attaccare ...se inizia la scuola e si vota impazziscono..anche ce hanno candid… - 051sasha : @DMALAGIGI2 @CarloneDaniela Non sanno più come attaccare ...se inizia la scuola e si vota impazziscono..anche ce ha… - annabianchi281 : Già !! credono che siamo tutti scemi ha credere a queste giustificazione,poi a noi cosa c è né frega se agli altri… - PietroSalvatori : Ricciardi parla di rischio rinvio e alza un polverone. 845 nuovi contagi, il report Iss parla di 'tendenza al progr… - anitaanesa : @AzzolinaLucia Mi scusi l'intrusione..ma perché iniziare la scuola il 14..se il 20 ci sono le elezioni e dovranno s… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola vota «Scuola, si vota e si torna in classe», il governo smentisce il Cts: «Decidiamo noi, non i tecnici» Il Messaggero Niente più congedi, solo smart working per gestire la quarantena dei figli in caso di contagi a scuola

Ancora non ci sono certezze su come saranno gestiti i casi di contagi a scuola. Ma le parole del coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo («Bisognerà di volta in volta esaminare i ...

Presidi in rivolta sulla responsabilità penale. "Il decreto è insufficiente, così non ci tutela"

È appena finita la riunione tra i presidi e il Comitato tecnico scientifico per discutere dei protocolli, le misure da adottare per mettere in sicurezza la scuola. Antonello Giannelli, presidente dell ...

Ancora non ci sono certezze su come saranno gestiti i casi di contagi a scuola. Ma le parole del coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo («Bisognerà di volta in volta esaminare i ...È appena finita la riunione tra i presidi e il Comitato tecnico scientifico per discutere dei protocolli, le misure da adottare per mettere in sicurezza la scuola. Antonello Giannelli, presidente dell ...