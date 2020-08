Riduzione numero parlamentari e immigrazioni: proposte PCI "rubate" e stravolte da Lega e M5S (Di venerdì 21 agosto 2020) Oltre che scopiazzata, la proposta pentastellata persegue una finalità a dir poco ambigua che s'inserisce nella campagna denigratoria e delegittimante del Parlamento, magari per sostituirlo con una più grande e inquietante piattaforma Rousseau. Il Pci, invece, proponeva il taglio per rigenerare, rilanciare la centralità del Parlamento che dovrebbe essere eletto con 1 voto di preferenza numerico affinché siano gli elettori a scegliere il deputato e non i capipartito come oggi avviene. Questa (...) - Tribuna Libera Leggi su feedproxy.google

