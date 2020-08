Richard Gere: “Il Covid mi ha portato via due persone molto care. Per favore, state attenti” (Di venerdì 21 agosto 2020) “Per favore state attenti, è una cosa molto seria“. L’attore Richard Gere inizia così il suo intervento al Giffoni Film Festival. Collegato in videoconferenza, si rivolge ai ragazzi dicendo: “Mi fa piacere che voi stiate indossando la mascherina. Il Covid ha portato via due persone molto vicine a me. La mia maestra di recitazione e un mio amico produttore musicale”. Richard Gere è l’ultimo di tanti attori, celebrità e personaggi pubblici che hanno lanciato un appello al rispetto delle misure di sicurezza. Lo fa di fronte a una platea di giovani, in un festival che, dice, “ha un posto importante nel mio cuore”. E racconta un ... Leggi su ilfattoquotidiano

