Positivi al Coronavirus scappano dall’ospedale: è caccia a due uomini (Di venerdì 21 agosto 2020) Positivi al Coronavirus scappano dall’ospedale facendo perdere le loro tracce. E’ allerta a Foggia dove due pazienti del locale ospedale ricoverati perché Positivi al covid sono fuggiti dal nosocomio facendo perdere le proprie tracce. Si tratta di due migranti, provenienti dal Ghetto di Borgo Mezzanone, che si sono calati dai cancelli ed eludendo anche la vigilanza … L'articolo Positivi al Coronavirus scappano dall’ospedale: è caccia a due uomini Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento quotidiano • Attualmente positivi: 16.014 • Deceduti: 35.418 (+6, +0,02%) • Dimessi/… - borghi_claudio : Nel caso non aveste capito: l'inganno per tenere basse le percentuali dei contagi riferibili a migranti è non consi… - borghi_claudio : @danielegenito @AniMatMigrante @FedericoMorchi1 @luckyluciano83 Acciderba... e adesso che ci dicono che in sicilia… - Artide_doc : RT @Cartabellotta: #coronavirus: da #Briatore 6 dipendenti positivi e 100 in quarantena. Sui clienti notizie non pervenute: la privacy al #… - D0DYNA : RT @borghi_claudio: Nel caso non aveste capito: l'inganno per tenere basse le percentuali dei contagi riferibili a migranti è non considera… -