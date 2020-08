NBA Draft Lottery – La prima scelta sarà dei Timberwolves, secondi gli Warriors (Di venerdì 21 agosto 2020) Nella notte la Lottery del Draft NBA ha parlato chiaro: viste le 19 vittorie e 45 sconfitte, terzo peggior risultato in NBA, saranno i Minnesota Timberwolves a godere della prima scelta nel prossimo Draft NBA. I TWolves, dunque, potranno aggiungere un giovane talento al duo formato da Russell e Towns. La seconda scelta va invece ai Golden State Warriors. Ecco l’elenco completo: Minnesota Timberwolves Golden State Warriors Charlotte Hornets Chicago Bulls Cleveland Cavaliers Atalanta Hawks Detroit Pistons New York Knicks Washington Wizards Phoenix Suns San Antonio Spurs Sacramento Kings New Orleans Pelicans Boston Celtics L'articolo NBA Draft Lottery – La ... Leggi su sportfair

Basketcaffe : #NBA - I Minnesota #Timberwolvs vincono la Lotteria e sceglieranno con la 1 al prossimo #NBADraft2020! Ai #Warriors… - TuttoQuaNews : RT @Sport_Mediaset: #Nba, #Lottery: la prima scelta al #Draft va a #Minnesota. Alle spalle dei #Timberwolves ci sono i #Warriors e gli #Hor… - Sport_Mediaset : #Nba, #Lottery: la prima scelta al #Draft va a #Minnesota. Alle spalle dei #Timberwolves ci sono i #Warriors e gli… - Fprime86 : RT @SkySportNBA: NBA, Lottery: a Minnesota la 1^ scelta al prossimo Draft, alla n°2 gli Warriors - NbaReligion : #NBA #Draftlottery La numero 1 va ai #Timberwolves, la 2 agli #Warriors. Ecco tutte le reazioni alla Draft Lottery -