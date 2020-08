Matera, anziano di 90 anni in lacrime: umiliato da due dottoresse, VIDEO (Di venerdì 21 agosto 2020) Due dottoresse della Guardia Medica di Matera maltrattano e umiliano un anziano di 90 anni fino a farlo piangere. I medici difendono l’operato. Inqualificabili e indifendibili. Eppure le hanno già difese. Come vedrete dal VIDEO, un anziano di 90 anni che aveva bisogno di medicine urgenti in mancanza del suo medico, è stato umiliato e maltrattato da due dottoresse presenti dentro la Guardia Medica di Villalongo, a Matera. Il nonnino ad un certo punto è scoppiato a piangere di fronte a tanto cinismo, ed è intervenuto un ragazzo che era in coda dietro il 90enne, chiedendo alle dottoresse semplicemente “umanità”. Poi, il cittadino ... Leggi su chenews

