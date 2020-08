Lucifer: nella quinta stagione arriva Michael, il gemello cattivo del protagonista (Di venerdì 21 agosto 2020) Tom Ellis Lucifer è tornato. E’ disponibile da oggi, su Netflix, la quinta stagione della serie che vede Tom Ellis rivestire ancora una volta i panni di un misterioso ed affascinante angelo caduto dall’Inferno. Colpi di scena e nuove emozioni per i fan del celebre prodotto – nato nel 2016 – che nel corso degli anni ha conquistato il pubblico a livello internazionale ed è giunto alla sua penultima stagione (lo scorso giugno è stata annunciata la realizzazione della sesta, che sarà appunto l’ultima). Lucifer 4 si era concluso con un grande sacrificio del protagonista. Questi, infatti, aveva detto addio a Los Angeles, facendo ritorno agli Inferi. In questo modo era riuscito a salvare chi amava, tornando sul proprio trono per ... Leggi su davidemaggio

Kevin Alejandro, tutto quello che non sai sulla star di Lucifer

