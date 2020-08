Juan Carlos di Spagna nella bufera, l’ex amante Corinna Larsen: “Voleva sposarmi” (Di venerdì 21 agosto 2020) “Voleva sposarmi. Mi ha donato molto denaro“. Fanno scalpore in questi giorni d’agosto le rivelazioni alla stampa di non pochi segreti finanziari e amorosi sull’ex re Juan Carlos. Inconfessabili segreti che ha divulgato la nobile tedesca Corinna Larsen, per anni amante del sovrano. E oggi sua nemica dopo la fine della liason nata nel corso di una battuta di caccia. Felipe VI, il figlio di Juan Carlos e attuale sovrano spagnolo, sta cercando in ogni modo di correre ai ripari. Quantomeno per non restare coinvolto nella rovinosa caduta del mito popolare del padre. Un tempo sovrano amatissimo, simbolo del ritorno del Paese alla democrazia dopo la dittatura fascista di Franco, Juan ... Leggi su velvetgossip

