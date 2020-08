Gli smart speaker di Google hanno “spiato” alcuni utenti per un errore (Di venerdì 21 agosto 2020) Google ha "ascoltato" accidentalmente alcuni utenti a causa di un problema con un recente aggiornamento dei suoi dispositivi smart home L'articolo Gli smart speaker di Google hanno “spiato” alcuni utenti per un errore proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

IOdonna : L’idea della fine dello smart working preoccupa gli italiani - scimmiaintesta : @CottarelliCPI Ma con il COVID se ti fanno chiudere e licenziare chi cazzo le paga le tasse visto che rompono il ca… - scimmiaintesta : RT @1952maggio: @Mandolesi_Giu Devono pagare gli stipendi ai Smart workers - fedecasa49 : ZAIA: 'Sarebbe un bel segnale che tutti coloro che fanno campagna elettorale evitassero di creare assembramenti e u… - Claudia78jl : @snoopywoodlm Io gli darei un vecchio Nokia... se vuole lo smart.. che se lo guadagnasse! -

Ultime Notizie dalla rete : Gli smart

Le offerte Amazon continuano a sorprendere con tantissime occasioni che riescono a soddisfare pienamente gli utenti che vogliono spendere il meno possibile su ogni acquisto effettuato. Gli sconti sono ...Il periodo che stiamo attraversando ha fatto innalzare come non mai i numeri di utilizzo di alcuni servizi, come ad esempio quelli di Zoom. Da servizio di video conferenza prettamente pensato per il b ...