Giappone, inflazione accelera a luglio. Dato core resta a zero (Di venerdì 21 agosto 2020) (Teleborsa) – In lieve ripresa l’inflazione in Giappone a giugno. Secondo l’Ufficio nazionale di statistica, l’indice dei prezzi al consumo (CPI) ha registrato un incremento dello 0,3% su anno, dopo il +0,1% del mese precedente. Il Dato su base mensile evidenzia un recupero dello 0,2% dopo che a giugno aveva registrato un +0,1%. Il Dato core, che esclude la componente alimentare, non registra variazioni, a livello tendenziale, per il secondo mese consecutivo rispetto al +0,1% delle stime di consensus. Su base mensile i prezzi sono saliti appena dello 0,1%. Leggi su quifinanza

super_caz : @NicolBadino @GiovanniSergi8 @Luca_EI @vlarcinese @martafana In Germania e Giappone i salari non crescono da anni.… - ForexOnlineMeIt : Inflazione in ripresa nell'area #euro Crollo export in Giappone | Brasile verso un Pil a – 10% - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Inflazione in ripresa nell’area euro. Crollo export in Giappone, Brasile verso un Pil a – 10% - SBerritta : Inflazione in ripresa nell’area euro. Crollo export in Giappone, Brasile verso un Pil a – 10% - infoiteconomia : Inflazione in ripresa nell’area euro. Crollo export in Giappone, Brasile verso un Pil a – 10% -

Ultime Notizie dalla rete : Giappone inflazione Inflazione in ripresa nell’area euro. Crollo export in Giappone, Brasile verso un Pil a – 10% Il Fatto Quotidiano Giappone, inflazione accelera a luglio. Dato core resta a zero

(Teleborsa) - In lieve ripresa l'inflazione in Giappone a giugno. Secondo l'Ufficio nazionale di statistica, l'indice dei prezzi al consumo (CPI) ha registrato un incremento dello 0,3% su anno, dopo i ...

Giappone: prezzi consumo ristagnano a luglio, inflazione 'core' zero su anno

Cpi mostra un +0,2% su mnese e +0,3% su anno (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 ago - I prezzi al consumo, esclusi i prodotti freschi, hanno ristagnato di nuovo in Giappone a luglio, come a giu ...

(Teleborsa) - In lieve ripresa l'inflazione in Giappone a giugno. Secondo l'Ufficio nazionale di statistica, l'indice dei prezzi al consumo (CPI) ha registrato un incremento dello 0,3% su anno, dopo i ...Cpi mostra un +0,2% su mnese e +0,3% su anno (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 ago - I prezzi al consumo, esclusi i prodotti freschi, hanno ristagnato di nuovo in Giappone a luglio, come a giu ...