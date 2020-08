F1 News | Binotto non è adatto al ruolo di Team Principal Ferrari (Di venerdì 21 agosto 2020) Secondo Colin Kolles, ex Team Principal di HRT e Spyker, Mattia Binotto non è adatto a ricoprire il ruolo di direttore della Gestione Sportiva Ferrari. In un’intervista rilasciata ai microfoni di AvD, il Manager rumeno con passaporto tedesco ha bocciato il lavoro svolto dall’Ingegnere Italo-elvetico a Maranello, sottolineando lo staff tecnico, capitanato dallo stesso Binotto dal 2018 ad oggi, abbia commesso diversi pesanti errori, tra cui lo sviluppo della fallimentare SF1000. “Binotto è un grande ingegnere, ma non è adatto al ruolo di Team Principal”, ha affermato Kolles. “Secondo me, un tecnico non può essere ... Leggi su giornal

