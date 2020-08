Ecco il modo semplice e veloce per pulire il tuo divano (Di venerdì 21 agosto 2020) pulire il divano? Ecco come fare… Uno dei complementi d’arredo che è sempre presente nelle nostre case è il divano. Ma come fare a pulirlo se si sporca? Ecco tutti i rimedi per detergere al meglio il vostro divano a seconda della tipologia. Divani sfoderabili Avete un divano sfoderabile? Dovrete semplicemente eliminare la sua copertura, sbatterla per rimuovere lo sporco in eccesso e poi immergerla in una ciotola con acqua e sapone di Marsiglia liquido. Lasciare in ammollo e poi sciacquare. Per lo sporco più difficile, versare sopra un po’ di aceto di vino bianco. Divani non sfoderabili Anche se non è possibile eliminare il rivestimento dal vostro divano, potete pulirlo senza ... Leggi su pianetadonne.blog

Ultime Notizie dalla rete : Ecco modo Ecco la bici elettrica a guida autonoma. Nace al MIT di Boston Vaielettrico.it Il discorso di Draghi a Rimini è stato un appello alla responsabilità

Dal Meeting per l'Amicizia, l'ex governatore della BCE ha distinto tra "debito buono" e "debito cattivo", ha parlato di giovani e ha fatto riferimento al concetto di "responsabilità". Più che un progr ...

Lucifer, debutta oggi la prima parte della stagione cinque

Netflix ha profondamente cambiato le sue scelte nella programmazione: se fino a qualche anno fa seguiva l'esempio classico di tutti i canali concorrenti, rinnovando le serie che avevano un buon seguit ...

