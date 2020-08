Covid, in Campania 68 contagi (15 dall’estero). De Luca: Monitorare i rientri da tutti i Paesi, non solo da 4 (Di venerdì 21 agosto 2020) “Oggi abbiamo 68 contagi”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso della diretta Facebook con la quale ogni venerdì fa il punto sulla situazione coronavirus. “Di questi 68 nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore in Campania, ha spiegato De Luca, “14 sono nella Asl Napoli 1: di questi 3 sono provenienti dall’estero, 6 persone contagiate in strutture turistiche della Sardegna e 5 residenti. Quindi 9 persone contagiate da fuori regione, o in villaggi turistici in Sardegna o in Paesi esteri. A Caserta abbiamo registrato contagi di persone provenienti da Spagna e Sardegna, la Asl di Salerno ha registrato contagi di persone ... Leggi su ildenaro

Come regione Campania abbiamo imposto l'obbligo del tampone già lo scorso 12 agosto anticipando una scelta del governo». Lo ha dichiarato il presidente della Regione Vincenzo De Luca nel corso della ...

Campania - Covid: oggi 68 positivi, 15 vengono dall'estero

Altre 68 persone sono state trovate positive al Covid oggi in Campania. Di queste 68 quindici sono provenienti da estero o contatti di precedenti casi di rientro. Oggi in Campania sono stati "processa ...

