Calciomercato Torino – Biglia, trattativa alle battute finali; pressing per un altro centrocampista; Cairo tranquillizza i tifosi (Di venerdì 21 agosto 2020) Il Calciomercato Torino ogni giorno diventa più intenso con affari e trattative che si portano avanti a ritmo sostenuto, come quella riguardante Biglia e non solo. Intanto Cairo tranquillizza i tifosi. Biglia: trattativa alle strette finali Lucas Biglia resta in cima alla lista di Giampaolo per il ruolo di regista. Il centrocampista appena svincolatosi dal Milan ha ricevuto dal Torino un’offerta di contratto annuale con opzione per il secondo ad un ingaggio di 2 milioni netti a stagione. L’argentino è sempre più tentato di rimettersi in gioco dopo le ultime stagioni travagliate e molto presto darà una risposta definitiva alla ... Leggi su giornal

DiMarzio : #Calciomercato, interesse del #Torino per Marchwinski E sul polacco c'è anche la #Juventus - mirkocalemme : La #Juventus non vuole privarsi di #Cristiano, né di #Dybala. L'argentino ha recentemente comprato una nuova villa… - DiMarzio : #Calciomercato | Ricardo #Rodriguez dal #Milan al #Torino ? - Toro_News : ?? | PRIMAVERA Arriva dalla Fiorentina uno dei rinforzi per la Primavera di Cottafava ?? - sportli26181512 : Milan, in uscita anche Laxalt: poi a caccia di un vice Theo: Il Milan sulla corsia sinistra dopo aver ceduto Ricard… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Torino Calciomercato, dall’Argentina: “Offerta dal Torino: sei milioni per Fausto Vera” Toro News Calciomercato Juventus, clamoroso Ronaldo | Non torna a Torino!

La Juventus lavora sul calciomercato ma vuole capire la situazione di Paulo Dybala. Spunta il top club, decisivo Messi! È un momento delicato per ...

Calciomercato Genoa: Masina e Rincon nel mirino di Faggiano

Daniele Faggiano, dopo avere lasciato Parma, ha già iniziato a lavorare per il Genoa e per un mercato che dovrà regalare molti acquisti importanti. Dopo avere raggiunto la salvezza all’ultima giornata ...

La Juventus lavora sul calciomercato ma vuole capire la situazione di Paulo Dybala. Spunta il top club, decisivo Messi! È un momento delicato per ...Daniele Faggiano, dopo avere lasciato Parma, ha già iniziato a lavorare per il Genoa e per un mercato che dovrà regalare molti acquisti importanti. Dopo avere raggiunto la salvezza all’ultima giornata ...