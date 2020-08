Benevento, un giocatore positivo al Covid-19: il comunicato (Di venerdì 21 agosto 2020) Anche nel Benevento è stato trovato un calciatore positivo al Covid-19 La Serie A continua a essere nella morsa del Coronavirus. Anche in casa Benevento, infatti, è stato trovato un calciatore positivo al Covid-19. Ad annunciarlo la stessa squadra campana tramite un comunicato ufficiale. «Il Benevento Calcio comunica che nel ritiro di Seefield è stato rilevato un caso di Covid-19 all’interno del gruppo squadra. Il giocatore interessato, asintomatico, sta bene. Secondo i protocolli sanitari in vigore è stato immediatamente isolato ed è sotto la supervisione dello staff medico in stretta collaborazione con le autorità sanitarie locali». Leggi su ... Leggi su calcionews24

bncalcio : ?? BENVENUTO ARTUR ???? ???? #BENVENUTOIONITA #ForzaStrega #BeneventoCalcio ?? Leggi il comunicato sul nostro sito uff… - DiMarzio : #Benevento, un giocatore positivo al Covid: il comunicato del club - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Un altro positivo in Serie A. Il Benevento comunica: il giocatore è asintomatico e in isolamento - leggoit : Benevento, giocatore positivo al covid. Il club: «È asintomatico» - Fprime86 : RT @cmdotcom: Nuovo caso di #coronavirus in #SerieA: positivo in ritiro un giocatore del #Benevento, è in isolamento -