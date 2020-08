Amico di Sabrina rivela: "Lì c'è il suo cadavere" (Di venerdì 21 agosto 2020) Rosa Scognamiglio Dopo più di un'ora di interrogatorio, Alessandro Pasini, il 45enne indagato per l'omicidio di Sabrina Beccalli ha rivelato dove si trova il cadavere della vittima: lo ha gettato in una roggia. In corso le operazioni di recupero della salma Il cadavere di Sabrina Beccalli, scomparsa da Crema all'alba del 15 agosto, si troverebbe poco distante dal luogo in cui è stata individuata la Fiat Panda carbonizzata. Alessandro Pasini, il 45enne indagato per omicidio e distruzione di cadavere, avrebbe confessato di aver gettato il corpo della 39enne in una roggia tra le campagne di Vergonzana. L'interrogatorio Lo hanno messo sotto torchio e, alla fine di un interrogatorio durato circa un'ora, il sospetto assassino di ... Leggi su ilgiornale

Corriere : L’amico di Sabrina Beccalli ha rivelato dove si trova il corpo: sepolto in campagna - rep_milano : Donna scomparsa a Crema, l'amico ammette di aver bruciato l'auto ma si dichiara innocente. Si cerca il corpo di Sab… - alexarmuzzi : RT @rep_milano: Donna scomparsa a Crema, l'amico ammette di aver bruciato l'auto ma si dichiara innocente. Si cerca il corpo di Sabrina in… - rep_milano : Donna scomparsa a Crema, l'amico ammette di aver bruciato l'auto ma si dichiara innocente. Si cerca il corpo di Sab… - Notiziedi_it : L’amico di Sabrina Beccalli ha rivelato dove si trova il corpo: è in campagna -