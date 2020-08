Alexei Navalny in coma, i medici: «Nessuna traccia di veleno nel sangue». L’Ue chiede un’inchiesta indipendente (Di venerdì 21 agosto 2020) Il 44enne attivista politico Alexei Navalny non avrebbe alcuna traccia di veleno nel sangue. A dirlo è Anatly Kalinichenko, vicedirettore dell’ospedale in cui il blogger è stato ricoverato ieri dopo un sospetto di avvelenamento. Il medico ha detto che i sanitari hanno già un quadro diagnostico completo su Navalny, ma che non possono ancora divulgarlo: lo avrebbero comunicato alla famiglia. Poco prima però dall’ospedale era scattato l’allarme che la tossina con cui era entrato a contatto Navalny era molto contagiosa. I test «e le consultazioni con i colleghi di Mosca non indicano che Navalny sia stato avvelenato», dice ai giornalisti il vice primario dell’ospedale di Omsk, Anatoly ... Leggi su open.online

