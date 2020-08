Vendemmia 2020, Confagricoltura Toscana: “Bene in vigna, male in banca” (Di giovedì 20 agosto 2020) “Un’altra annata buona, possiamo anche azzardare a dire ottima, ma la situazione economica delle aziende è invece preoccupante”. Questo il commento Francesco Colpizzi, presidente della Federazione Vitivinicola di Confagricoltura Toscana, in merito alla Vendemmia 2020 in Toscana. La qualità delle uve dipenderà dall’andamento climatico dei prossimi 40 giorni, con una produzione – secondo le prime proiezioni – inferiore del 10% rispetto allo scorso anno. La raccolta è già iniziata per alcune varietà precoci e i primi segnali sono positivi. La temperatura e le piogge sono state regolari e hanno favorito la buona maturazione delle uve. Non abbiamo riscontrato stress fisiologici, direi che le premesse sono più che ... Leggi su winemag

Ultime Notizie dalla rete : Vendemmia 2020 Vendemmia 2020, Confagricoltura Toscana: "Bene in vigna, male in banca" WineMag.it Vendemmia 2020: condizioni per un'annata ottima, ma produzione in calo

Il presidente della Federazione Vitivinicola Confagricoltura toscana, Colpizzi: "Aziende senza liquidità e per i prestiti con il vino in garanzia mancano i regolamenti ministeriali attuativi" Firenze, ...

Caldo, il 2020 è l’anno più bollente di sempre

Il 2020 si classifica fino ad ora come il più bollente mai registrato in Europa da 112 anni con un anomalia di addirittura 2,1 gradi rispetto alla media. È quanto emerge dalle elaborazioni Coldiretti ...

