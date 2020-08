Sabrina Beccalli: fermato l’amico Alessandro Pasini sospettato di omicidio e distruzione di cadavere (Di giovedì 20 agosto 2020) La Fiat Panda rossa data alle fiamme e ritrovata nelle campagne di Vergonzana di Crema ha dato il via alla svolta nelle indagini sulla scomparsa di Sabrina Beccalli, 39 anni. Il procuratore capo di Cremona, Roberto Pellicano, ha posto in stato di fermo Alessandro Pasini, 45 anni, sospettato di omicidio e distruzione di cadavere. Le telecamere dei varchi elettronici hanno filmato l’uomo a bordo della macchina di Sabrina nella notte tra il 14 e il 15 agosto. Sabrina Beccalli non era uscita di casa l’ultima volta la mattina di Ferragosto, bensì alcune ore prima, venerdì sera. Ha portato il figlio di 15 anni Omar da amici a Milano con la promessa di ritrovarsi in piscina ad ... Leggi su laprimapagina

