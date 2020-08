Regionali, Jasmine Cristallo (sardine): “Si alleanza Pd-M5s. Iscritti di Rousseau più maturi di alcuni loro rappresentanti” (Di giovedì 20 agosto 2020) “Si alle alleanze tra Pd e M5s, l’abbiamo anche ribadito in occasione dell’alleanza in Liguria. Siamo sempre stati per la responsabilità”, così Jasmine Cristallo, portavoce nazionale del movimento 6000 sardine. “Abbiamo accolto con interesse il voto su Rousseau. Riteniamo che gli elettori e gli Iscritti del Movimento 5 stelle stiano testimoniando una maturazione che anticipa e supera quella di alcuni loro rappresentanti”, ragiona la sardina. “Finalmente con questo voto si segnala una volontà di progettualità e si mettono da parte la demagogia, gli slogan alla base del movimento e adesso si può pensare ad un futuro con una visione politica. Noi siamo per la politica non per ... Leggi su ilfattoquotidiano

Le Sardine: "Un No alla retorica anticasta"

No al taglio dei parlamentari, sì all’alleanza Pd-5 Stelle nelle Regioni. Le Sardine tornano ad alzare la voce, dopo mesi in cui – causa Covid – hanno dovuto nuotare "fuori dal nostro elemento natural ...

